تقرير حقوقي: مقتل وإصابة 33 طفل في تعز والحديدة كل شهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

تعز الحديدة - الخليج 365

قالت منظمة "أنقذوا الطفولة"، إن 33 طفلاً يقتلون ويصابون شهرياً في مدينتي "الحديدة" و"تعز" خلال العام الجاري.



Advertisements

وأضافت المنظمة أن "الحديدة وتعز هما أكثر المناطق دموية بالنسبة للأطفال في اليمن، بعد عام واحد من توقيع اتفاقية ستوكهولم التي كان من المفترض أن تحقق الاستقرار في هذه المناطق المشتعلة".

وأكدت المنظمة أنه على الرغم من انخفاض عدد الإصابات مقارنة بعام 2018، إلا أنه بين يناير وأكتوبر 2019 قُتل حوالي 56 طفلاً وأصيب 170 نتيجة مباشرة للقتال في الحديدة، وفي تعز ارتفعت وفيات الأطفال بأكثر من الضعف منذ توقيع اتفاق ستوكهولم.

وتتهم الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي الانقلابية بعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، الموقع بينهما برعاية أممية قبل عام.