شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: خلال الايام القادمة النفيسي يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف الى حدث سيهز السعودي و المنطقة العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل :رويترز تكشف عن خطط سعودية جديدة في جمع ديون بقيمة 32 مليار دولار الجوازات تدعو الى المقيمين من سرعة مراجعة الإدارة سيتم إيقاف السجلات على هذه "الحالة" الملك سمان يباغت الجميع ويصدر مرسوم ملكي عاجل يثلج صدور عيدروس الزبيدي وكل ابناء الجنوب والشمال"تفاصيل" شاهد صورتان نادرتان لولي العهد محمد ابن سلمان وأمير الكويت تثيران تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل

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