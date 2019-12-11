شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تميم ينتقم لوالدته الشيخة موزة ويرد اعتبارها .. قرار قطري سيبكي محمد بن زايد ومحمد بن سلمان ..شاهد (فيديو) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل اعلامية ان الشيخ تميم بن حمد قرر الانتقام لوالدته من الاساءات التي تعرضت لها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مقربين من حاكم دبي محمد بن زايد .

ونشر المغرد الاماراتي حمد المزروعي ، وهو مقرب من بن زايد ، نشر تغريدة قال فيها «اموت في امك يا تميم» ، وهو ما اثار ردود فعل واسعة على منصة تويتر ، هاجمت معظمها سقوط المغردين الاماراتيين وتعديهم على الاعراض .

وفي اول تعليق قطري قال عبدالرحمن بن حمد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للاعلام :«كل ما تمعنت في خصوم قطر ، فاحمد الله »

وعلى هامش مهاجمة الشيخة موزة ، شهد تويتر وسمين اثنين ، احدهمها تدعم والدة امير قطر والاخر ضدها ، وحل هاشتاج #الشيخه_موزه_مصدر_فخرنا ، والهاشتاج المضاد #الشيخه_موزه_مصدر_خرابنا ، حلال في قائمة الموضاعات الاكثر انتشارا في قطر والسعودية .

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