شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عبدالملك الحوثي يجن جنونة وحالة من الصدمة والإرباك تصيب قيادات الحوثيين بعد اعلان رسمي سعودي عن هذا الخبر الكارثي الذي اربك حسابات ابو علي الحاكم "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت القوات السعودية اليوم الثلاثاء من أسر عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران على الحدود السعودية مع اليمن. جديد "الخليج 365" Advertisements وذكرت مصادر مطلعة أن القوات السعودية أسرت 12 مسلحا حوثيا قبالة الحدود السعودية. وأوضحت المصادر أن القوات السعودية أسرتهم أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي السعودية.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : عبدالملك الحوثي يجن جنونة وحالة من الصدمة والإرباك تصيب قيادات الحوثيين بعد اعلان رسمي سعودي عن هذا الخبر الكارثي الذي اربك حسابات ابو علي الحاكم "شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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