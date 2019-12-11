شاهد صورتان نادرتان لولي العهد محمد ابن سلمان وأمير الكويت تثيران تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل :رويترز تكشف عن خطط سعودية جديدة في جمع ديون بقيمة 32 مليار دولار الجوازات تدعو الى المقيمين من سرعة مراجعة الإدارة سيتم إيقاف السجلات على هذه "الحالة" الملك سمان يباغت الجميع ويصدر مرسوم ملكي عاجل يثلج صدور عيدروس الزبيدي وكل ابناء الجنوب والشمال"تفاصيل" ورد للتو:الملك سلمان يباغت الجميع ويصدر منذ قبل قليل مرسوم ملكي خاص فقط بأبناء هذه المحافظة اليمنية التي جعلت كل ابنائها يطيرون فرحا "صورة "

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