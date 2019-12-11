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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو النهاية الكارثية للمواجهة ... كان رده صاعقا بالقول والفعل ... اشتعال معركه في الشارع بين شابة سعودية استفزت شاب ملتحي بهذه الكلمات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لواعظ يعتدي على امرأة تسير في شارع عام بينبع . وأظهر الفيديو الواعظ وهو يقف في منتصف الطريق ، ويقول أن أي امرأة تكشف وجهها ويراه الرجل فهي “زانية” -بحسب وصفه- . جديد اب برس : هذا ما سيحدث ... للذين يقومون بتجديد جوزاتهم المنتهية ... تحذير شديد اللهجة Advertisements وأشار الواعظ إلى امرأة تسير في الشارع بينما هو يتحدث ، وقال هذه المرأة التي تمشي أمامنا زانية ، ثم خلع حذائه وقذفها به ، وسمع من خلال الفيديو صراخ الفتيات وهن يوثقن المشهد . الجدير بالذكر ان السلطات السعودية اعلنت انها اعتقلت الشاب وبعد القبض عليه تم توجيهه للجهات الخاصة لاتخاذ الاجراءات القانونية .

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