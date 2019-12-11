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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل ماحدث ... تقدم بهذا الطلب العاجل للامير محمد بن سلمان ... أحمد علي عبدالله صالح يبدأ بأول خطوة في طريق الانتقام لوالده

التقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بنجل الرئيس السابق احمد علي في العاصمة الاماراتية ابو ظبي . ونقل موقع عناوين بوست عن مصادر سياسية مطلعة ان نجل الرئيس اليمني السابق التقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان على هامش لقاء الاخير بولي العهد الاماراتي محمد بن زايد . جديد اب برس : هذا ما سيحدث ... للذين يقومون بتجديد جوزاتهم المنتهية ... تحذير شديد اللهجة Advertisements

التقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بنجل الرئيس السابق احمد علي في العاصمة الاماراتية ابو ظبي . ونقل موقع عناوين بوست عن مصادر سياسية مطلعة ان نجل الرئيس اليمني السابق التقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان على هامش لقاء الاخير بولي العهد الاماراتي محمد بن زايد .

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