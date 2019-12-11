أمير سعودي يهاجم ترفيه “تركي آل الشيخ” ونشره الرذيلة في السعودية بلا خجل ولا حياء

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتقد أمير سعودي ما آلت إليه أحوال المملكة بعدما منح ولي العهد محمد بن سلمان، هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ كامل الصلاحيات لتنشر الفجور والرذيلة بداعي “الإنفتاح”.

وكتب رجل الأعمال والأكاديمي في مجال الإدارة العامة الأمير خالد آل سعود عبر حسابه بـ”تويتر” تغريدة مُلمحاً فيها إلى وضع السعودية الآن: “أقبح من الذنب هو المجاهرة به دون خجل ولا حياء”.

أقبح من الذنب هو " المجاهرة به " دون خجل ولا حياء .. — د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) December 10, 2019

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وحظيت تغريدة الأمير خالد آل سعود بتفاعلٍ واسعٍ من المغرّدين الذين أيدوا ما قاله، وأبدوا حسرتهم على تغييب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومنذ أن تسلّم تركي آل الشيخ رئاسة هيئة الترفيه، وتشهد السعودية تنظيم فعالياتٍ غلب عليها مشاهد الاختلاط والرقص ومشاركة متحولين جنسياً، في مشهدٍ كان من المحرمات بالمملكة.

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لكن المملكة تشهد اليوم تغيرات سريعة على المستوى المجتمعي، يقودها شباب (يستغلون سياسة ابن سلمان ورؤيته الجديدة) لكسر قيود ومعتقدات يعدها أغلب الشعب السعودي خطوطا حمراء.

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