أفادت مصادر محلية في مدينة إب، وسط اليمن، بانتحار مسن، نتيجة الظروف المعيشية المتردية.



وقالت مصادر محلية إن المواطن "عبده نشطان قائد"، من سكان مدينة إب، انتحر شنقاً، أمس الثلاثاء، لأسباب تتعلق بتردي وضعه المعيشي.



وتأتي هذه الحالة بعد حالتين شهدتهما المحافظة هذا الشهر وجميعها تعود لأسباب معيشية.





وسجلت محافظة إب 15 حالة انتحار خلال العام الجاري، في ظل تفاقم الظاهرة وارتفاع ضحاياها طوال سنوات الحرب لأسباب تتعلق معظمها بحالة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخامسة عشر خلال العام الجاري.. انتحار مسن في إب بسبب الظروف المعيشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.