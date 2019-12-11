بعد طلب النيابة العامة.. الإفراج عن متهمة بالخداع واستغلال أطفال للتسول بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

أوردت صحيفة محلية، تفاصيل عن متهمة بالخداع واستغلال الأطفال للتسول بعدن بعد طلب النيابة العامة.



وفي التفاصيل، أفرجت النيابة العامة في مديرية الشيخ عثمان، أمس، عن المتسولة، صبيحة محمد، المتهمة بالخداع واستغلال أطفال للتسول بأساليب تنتهك الطفولة وتموّه على العامة.

ونقلت صحيفة «الأيام»، عن مصدر أمني قوله إن الإفراج جاء بعد نحو ساعة بطلب من النيابة العامة، إثر احتجاز المتهمة من قِبل قوات الحزام الأمني.

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وقال مصدر بالحزام الأمني في الشيخ عثمان إن المتهمة صبيحة محمد من سكان دارسعد، وأن الحزام الأمني احتجزها وتحفظ عليها في مقر الشرطة بعد تلقي شكاوى من مواطنين وعمال تفيد بأن المتسولة تعمل على "خداع الناس والتشهير بالأطفال".

وأضاف: "النيابة العامة بعد أن تلقت بلاغاً بالقبض على المرأة من قِبل قطاع الحزام الأمني في مديرية الشيخ عثمان، تحركت إلى الشرطة وسحبت القضية لكونها غير جنائية وليست قضية خطيرة"، وفقاً لتوصيف النيابة.

وتابع: "بعد سحب ملف القضية إلى النيابة تم الإفراج عن المتسولة مقابل ضمانة من قِبل عضو المجلس المحلي بالمديرية، العقيد هائل صالح".

وكانت الصحيفة ذاتها كشفت، أمس، في قصة خبرية عن امرأة تتسول أمام بوابة مسجد النور في الشيخ عثمان مستغلةً طفلاً تكسو جسمه بالتمر والحِبر حتى تبدو بشكل جراح وحروق؛ لاستعطاف المارين وخداعهم، وأن المتسولة تمارس هذه الخدعة منذ سنوات في المكان ذاته.