تعزيزات حوثية جديدة إلى أطراف مديرية الدريهمي جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

الحديدة - الخليج 365

دفعت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن بتعزيزات جديدة إلى أطراف مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، أنها رصدت وصول حشود مسلحة دفعت بها مليشيات الحوثي من المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وشوهدت تحركات كبيرة لعناصر المليشيات عقب وصول مجاميع تابعة لها الى أطراف المديرية.

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ياتي ذلك في الوقت الذي استهدفت فيه مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة في الأطراف الشرقية لمديرية الدريهمي، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7، وأسلحة معدلات البيكا.

وبحسب المصادر نفسها فقد شنت عناصر تابعة للمليشيات عمليات قنص متواصلة استهدفت مواقع القوات المشتركة في المناطق الشرقية للمديرية . في السياق نفسه ، قصفت مليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة بالقذائف المدفعية.

وقال مصدر عسكري ميداني إن المليشيات أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 صوب مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح بشكل عنيف.

الجدير بالذكر، أن المليشيات الحوثية الموالية لإيران صعدت من عملياتها العسكرية في كافة مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة في سعي منها لنسف الهدنة الأممية والقضاء على عملية السلام ، في ظل صمت مطبق من قبل الأمم المتحدة تجاه تلك الخروقات المستمرة.