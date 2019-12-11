شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمليات قصف واستهداف حوثية مكثفة ومستمرة على منطقة الجاح بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي الإرهابية ذراع إيران في اليمن سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية، واستهدفت بمختلف أنواع القذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة والخفيفة مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري ميداني ، آن مليشيات الحوثي استهدفت مواقع القوات المشتركة ، بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف المدفعية عيار 82 بشكل عنيف ومتواصل. Advertisements وأضاف المصدر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 وسلاح معدل البيكا بشكل مكثف نحو مواقع القوات المشتركة بشكل مستمر. وتقوم مليشيات الحوثي بعمليات قصف واستهداف مكثفة ومستمرة على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في إطار تصعيدها الواسع على كافة مديريات جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمليات قصف واستهداف حوثية مكثفة ومستمرة على منطقة الجاح بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.