شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الأمن السعودية تلقي القبض على شخص ظهر يسب امرأة في مقطع فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص سعودي ظهر يرمي فتاة في الشارع بالحذاء.

Advertisements وظهر الرجل وهو يرمي ويسبّها «يا زانية»، بسبب أنها «كشفت وجهها». وعلى الفور ألقت قوات الأمن السعودية القبض على هذا الشخص بعد انتشار الفيديو على منصات التواصل، وفقًا لـ«روسيا اليوم»

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