محروس يفتتح خط المطار "حيبق" بعد توقفه لمدة خمسة أيام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الخليج 365 - سقطرى أفتتح محافظ أرخبيل سقطرى رمزي أحمد سعيد محروس خط المطار "حيبق" بعد توقفه لايام بسبب الامطار الغزيرة الناتجه عن الحالة المدارية الاعصارية "بافان" التي ضرب المحافظة وخلفت اضرار كبيرة في الشوارع والطرقات والبنى التحتية

وثمن محروس دور المملكة العربية السعودية والمتمثله بمكتب البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن بعملهم المتواصل والمستمر في طريق المطار حيبق والذي تعرض للانهيار الجبلي Advertisements وأشاد رمزي محروس بالدور الذي بذلته دولة الامارات العربية المتحدة عبر مؤسسة خليفة للاعمال الانسانية في فتح خط المناطق الشرقية "معابض" والذي تعرض لاضرار نتيجة الامطار الغزيرة والسيول المتدفقة. كما أشاد رمزي محروس بدور مؤسسة خلفية بن زايد في فتح الشوارع الداخلية والممرات المائية بحي 14 اكتوبر والذي تسبب بتدفق الماء الى منازل المواطنين ووجه رمزي محروس جزيل الشكر والعرفان الى الاشقاء في دول التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة. مؤكدًا بأن السلطة المحلية في المحافظة ستذلل الصعاب للأشقاء في التحالف العربي وللمنظمات الدولية الداعمة للمحافظة.

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