- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل أول محافظة لحج يكشف لـ"اليمن العربي" كيف بدأ نضال الجنوبيين ضد الإنجليز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019
سيد مصطفي - الخليج 365
قال صالح البكري، مثل وكيل أول محافظة لحج، إن تحرير الجنوب من الوجود الانجليزي، مثل بفضل الله ثم بفضل القطاع الفدائي ومناضلي ١٤ أكتوبر.
وأكد البكري لـ "الخليج 365"، مثل أنه وجدت لايا سرية للجبهة القومية وكلخلية مكونة من ٣-٤ من الفئات الأكثر تعليما، وبدا النضال المسلح من عام ١٩٦٣ من على جبال ردفان الشماء، بقيادة الاخ المناضل راجح لاموزا، واستمر النضال في جبهة الأرياف وجبهة عدن.
واضاف وكيل أول محافظ لحج، أنه استمر النضال على جبهتين القطاع الفدائي بجبهة التحرير والجبهة القومية، جبهة التحرير لها دور بارز في حرب التحرير ولم تكن الإمكانيات مثل الإمكانيات المتاحة حالياً، الإمكانيات قليلة بالنسبة للأسلحة الثقيلة وحتى المتوسطة
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل أول محافظة لحج يكشف لـ"اليمن العربي" كيف بدأ نضال الجنوبيين ضد الإنجليز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.