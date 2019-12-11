وكيل أول محافظة لحج يكشف لـ"اليمن العربي" كيف بدأ نضال  الجنوبيين ضد الإنجليز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

سيد مصطفي - الخليج 365

قال صالح البكري، مثل وكيل أول محافظة لحج، إن تحرير الجنوب من الوجود الانجليزي، مثل بفضل الله ثم بفضل القطاع الفدائي ومناضلي ١٤ أكتوبر.



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وأكد البكري لـ "الخليج 365"، مثل أنه وجدت لايا سرية للجبهة القومية وكلخلية مكونة من ٣-٤ من الفئات الأكثر تعليما، وبدا النضال المسلح من عام ١٩٦٣ من على جبال ردفان الشماء، بقيادة الاخ المناضل راجح لاموزا، واستمر النضال في جبهة الأرياف وجبهة عدن.

واضاف وكيل أول محافظ لحج، أنه استمر النضال على جبهتين القطاع الفدائي بجبهة التحرير والجبهة القومية، جبهة التحرير لها دور بارز في حرب التحرير ولم تكن الإمكانيات مثل الإمكانيات المتاحة حالياً، الإمكانيات قليلة بالنسبة للأسلحة الثقيلة وحتى المتوسطة