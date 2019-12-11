البحسني يتسلّم النسخة النهائية من تقرير دراسة تطوير كهرباء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا اليوم الاخوة في قيادة إدارتي مؤسستي الكهرباء بساحل ووادي حضرموت، ومشروع دراسة كهرباء حضرموت .



جرى في اللقاء تقديم النسخة النهائية من تقرير دراسة تطوير كهرباء حضرموت

للفترة من 2020-2040

والمنجزة من الشركة الألمانية العالمية "فشتنر" في إطار توجهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لوضع معالجات مدروسة ومستدامة لمشكلة الكهرباء واستيعاب التوسع العمراني والكثافة السكانية في وادي وساحل حضرموت .

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وأشاد المحافظ بالعمل المبذول في انجاز الدراسة، مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ستظل على تواصل ومتابعة مع الحكومة لاستيعاب الدراسة ضمن خططها وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الواردة فيها وخصوصاً المشاريع العاجلة لعامي 2020 ، و2021 لمعالجة الاختناقات والانقطاعات الحاصلة في شبكة الكهرباء الحالية في الساحل والوادي .

وتطرق اللقاء إلى مناقشة الترتيبات الجارية لعقد الندوة العلمية الخاصة بالتعريف بأوضاع الكهرباء وطرق ترشيد استخدامها في حضرموت، وتم استعراض الترتيبات الجارية للندوة وتجهيز الأمور الفنية اللازمة لعقدها وضمان نجاح الهدف منها .

ووجه المحافظ بضرورة الإعداد الجيد للندوة، مؤكداً تقديم الدعم اللازم لانجاحها.

حضر اللقاء المهندسون : عبدالله فرج حمران مدير عام مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت، وعبدالقادر الجنيد مدير عام مؤسسة كهرباء الوادي ، وحسن عبود العمودي مدير مشروع دراسة كهرباء حضرموت، وخالد محفوظ باحريش مدير مشاريع كهرباء حضرموت .