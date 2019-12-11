حضرموت .. توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع المساحات الصديقة للطفل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 وقع مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت، اليوم ،إتفاقيات مشروع المساحات الصديقة للطفل مع منظمات المجتمع المنفذة للمشروع الممول من منظمة اليونيسف تحت إشراف مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

Advertisements وبحسب وكالة سبأ الحكومية، تهدف الاتفاقيات التي تستهدف خمس مديريات هي سيئون ، تريم ، حريضة ، السوم ، حوره ووادي العين ، قيام منظمات المجتمع المدني بالمديريات المستهدفة بتنفيذ أنشطة المرحلة الأولى مشروع المساحات الصديقة للطفل التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر تمتد من ديسمبر 2019م - فبراير 2020م من خلال تزويد الأطفال ببيئة يستطيعون من خلالها النمو والتعلم واللعب والتعبير عن أنفسهم . وأكد الوكيل المساعد لمحافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي أهمية الاهتمام برعاية الأطفال وتوفير المساحات والمتنزهات لهم..مشيداً باستهداف المشروع للمديريات الصحراوية. من جانبه شدد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت عبدالله باجهام ،على ضرورة تنفيذ المشروع وفق الأهداف المخططة لتحقيق اكبر استفادة للأطفال وتوعية المجتمع بقضايا الطفولة .

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