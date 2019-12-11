شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو:الملك سلمان يباغت الجميع ويصدر منذ قبل قليل مرسوم ملكي خاص فقط بأبناء هذه المحافظة اليمنية التي جعلت كل ابنائها يطيرون فرحا "صورة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مقتل قيادات حوثية في صعدة وتعز خلال مواجهات مع الجيش وبقصف جوي رئيس وزراء اليمن يبحث تداعيات الحرب مع رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حسناء يمنية في غاية الجمال تعير زوجها بأنه ضعيف جنسيا وغير قادر على المعاشرة الزوجية وتهدد بفضحه ..شاهد كيف كان رده الصاعق عليها وماذا فعل بها وفد دولي في مهمة خاصة للبنك المركزي بمحافظة الحديدة

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