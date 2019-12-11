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صنعاء - ياسمين الخيامي - معركة حامية الوطيس في الشارع العام بين شابة سعودية استفزت شاب ملتحي بهذه الكلمات، فكان رده صاعقا بالقول والفعل ( شاهد بالفيديو النهاية الكارثية للمواجهة )

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