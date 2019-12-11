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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ...الاطاحة باكبر مسؤول خليجي والاعلان رسميا عن البديل..والملك سلمان يباغت الجميع بهذا الموقف بشأن المسوؤل الجديد ( صورة + الاسم )

2019/12/11 الساعة 11:41 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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