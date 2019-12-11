أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم الأربعاء .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019، وهي كالتالي:

مصرع قيادي حوثي وعدد من مرافقيه يقصف للجيش غربي تعز https://www.elyamnelaraby.com/441452/ الدبيش : الميليشيات تستخدم المدنيين في الدريهمي كدروع بشرية https://www.elyamnelaraby.com/441455/ صنعاء.. مليشيا الحوثي تعتقل 11 شخصا حاولوا استخراج وثائق سفر https://www.elyamnelaraby.com/441457 عدن .. استقبال حافل لطالبة فازت في مسابقة دولية https://www.elyamnelaraby.com/441459 مقتل قيادات حوثية في صعدة وتعز خلال مواجهات مع الجيش وبقصف جوي https://www.elyamnelaraby.com/441461 القديمي : عدم تنفيذ إتفاق السويد يشكل دعماً للميليشيات https://www.elyamnelaraby.com/441462 سقوط قتلى وجرحى من المليشيا بغارات للتحالف في محافظة حجة https://www.elyamnelaraby.com/441464 قبيلة يمنية توجه تحذير شديد اللهجة للميليشيات https://www.elyamnelaraby.com/441468/ مسؤول أمني يكشف عن خطة من ثلاثة محاور لتأمين عدن ضمن إتفاق الرياض Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/441469/ الميليشيات تقطع أرزاق عشرات الالاف من الأسر في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/441471/ القيادي"سالم صالح": المجلس الإنتقالي وقف أمام حكومات الفساد المتعاقبة.. ودولة الجنوب قادمة (حوار) https://www.elyamnelaraby.com/441475/ الشاعر حسين المحضار .. شاعر فنان يعزف القصيدة على وتر اللحن https://www.elyamnelaraby.com/441479/ مليشيا الحوثي تتقدم في المخدرة بمأرب للسيطرة النارية على الخط العام https://www.elyamnelaraby.com/441481/ منظمة الهجرة الدولية: نزوح نحو 390 ألف يمني منذ بداية العام الجاري https://www.elyamnelaraby.com/441499/ مصطفى نعمان : الحكومة تحولت إلى آلة لقرارات التعيين والبيانات السمجة https://www.elyamnelaraby.com/441520 بن بريك : الإنتقالي لا ينطلق لتنفيذ رغبات ناشط هنا أو محلل هناك https://www.elyamnelaraby.com/441521/ الأمم المتحدة: لم يثبت أن بحوزة الحوثيين نوع الطائرة المستخدم في هجوم أرامكو https://www.elyamnelaraby.com/441524 وسيلة مواصلات دعماً من محافظ حضرموت لروضة الأطفال الحكومية بالقطن https://www.elyamnelaraby.com/441527/

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