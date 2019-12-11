صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا في منبه الحدودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، كانون الأول 11، 2019، مواقع لمتمردي مليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي. وكانت قوات حرس الحدود قصفت، في وقت سابق اليوم، مواقع للمليشيا في مديرية رازح بالمحافظة ذاتها

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