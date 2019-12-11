شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية تطارد «إيفانكا ترامب» : اقامت علاقة مع ضابط مخابرات بريطاني ..شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير صحفية غربية، عن وجود علاقة "خاصة" بين ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، وأحد ضباط جهاز المخابرات البريطاني.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن تقريرًا، للمفتش العام لوزارة العدل الأمريكية مايكل هورويتز، كشف عن علاقة شخصية بين إيفانكا والضابط السابق في المخابرات البريطانية كريستفور ستيل.



وتابعت الصحيفة أن الضابط أهدى إلى ابنة الرئيس الأمريكي هدية "ترتان عائلي من اسكتلندا".



ولم يذكر التقرير إيفانكا بالاسم، لكن "إيه بي سي نيوز" كشفت عنها.

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ويقول التقرير إنه على عكس ما ادعى ترامب على موقع توتير، أكد ستيل إنه لم يكن متحيزا ضد المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية عام 2016.



وأشار ستيل إلى زياراته لإيفانكا في برج ترامب وكانت تجمعهما علاقة ودية لمدة أعوام، ووصف الضابط السابق بالمخابرات البريطانية علاقته بها بأنها "شخصية".



وكتبت الصحيفة أن "جاسوس بريطانيا السابق" أعطي هدية إلى إيفانكا.

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