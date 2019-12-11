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وسيلة مواصلات دعماً من محافظ حضرموت لروضة الأطفال الحكومية بالقطن

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اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

وسيلة مواصلات دعماً من محافظ حضرموت لروضة الأطفال الحكومية بالقطن

الخليج 365 - المكـلا

أهدى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، حافلة سعة 30 راكب دعماً لنشاطات  روضة الأمل للأطفال بمديرية القطن .

 

وقام مدير عام مديرية القطن عبداللطيف محمد النقيب بتسليم الحافلة  نوع كوستر لإدارة الروضة، معرباً عن شكره وتقديره للاخ المحافظ على هذه المكرمة التي ستسهم في تفعيل نشاطات الروضة، وخدمة تسهيل المواصلات والنقل لزهرات وبراعم   الروضة التي تعد الحكومية  الوحيدة بالمديرية، وستنهي معاناة إدارة الروضة في نقل الطلاب من مختلف مناطق المديرية الى الروضة .

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بدورها أكدت  مديرة الروضة نجلاء بيزار أن وسيلة المواصلات ستسهم أيضاً في تنفيذ الأنشطة والفعاليات الخارجية للروضة بنجاح.

 

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