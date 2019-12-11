تعرف على حالة الطقس المتوقعة في المحافظات اليمنية خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تقريرا بحالة الطقس المتوقع خلال الـ24 ساعة المقبلة.



ووفق المركز، فإن الطقس في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، اجواء غائمة جزئيا تميل الى البرودة نسبيا اثناء الليل والصباح الباكر مع تكون الشابورة المائية أوالضباب على المنحدرات الجبلية لمحافظات (صعدة، حجة، المحويت، ريمة، ذمار، اب، تعز لحج وأبين)، بينما تكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة اثناء النهار حيث تتشكل السحب الركامية يرافقها خلايا متفرقة من السحب الرعدية الممطرة في فترة ما بعد الظهر على اجزاء من المرتفعات الغربية.

وفي أرخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياً الى غائمة مع هطول امطار متفرقة مصحوبة بالرعد احيانا. والرياح شمالية شرقية معتدلة الى نشطة تصل اقصى سرعة لها الى 20 عقدة.

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أما المناطق الساحلية، السواحل الجنوبية والشرقية، فأجواء غائمة جزئيا الى غائمة مع فرصة لهطول امطار خفيفة ومتفرقة على اجزاء منها، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 08 الى 20 عقدة.

وفي السواحل الغربية، أجواء غائمة جزئيا، والرياح جنوبية الى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 عقدة مثيرة للاتربة والرمال.

وبخصوص المناطق الصحراوية، اجواء صحوة الى غائمة جزئيا تميل الى البرودة أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها من 06 إلى 16 عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد، الموطنين خاصة سائقي المركبات من الانخفاض في مدى الرؤية الافقية بسبب الشابورة المائية او الضباب خلال ساعات المساء والصباح الباكر، والصيادين ومرتادي البحر في ارخبيل سقطرى وخليج عدن وجنوب البحر الاحمر وباب المندب من الرياح الشديدة وارتفاع الموج