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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن بريك : الإنتقالي لا ينطلق لتنفيذ رغبات ناشط هنا أو محلل هناك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، أن المجلس لا ينطلق لتنفيذ رغبات ناشط هنا ومحلل هناك .
وجاء ذلك في تغريدة له، يبدو أنها موجهة إلى من يعارضون تحركات الإنتقالي وينتقدونها .
وذكر الإنتقالي في تغريدته، "على الانتقالي أن يفعل كذا وكذا ... ويفرض كذا وكذا ... ويسيطر على كذا وكذا ... مالم يفعل فإنه العبث والتفريط بدماء الشهداء" .
وأضاف "أوردها سعدٌ وسعد مشتمل ما هكذا ياسعدُ توردُ الإبل" .. مؤكداً أن الانتقالي لاينطلق لتنفيذ رغبات ناشط هنا ومحلل هناك" .
وتابع "الانتقالي له قيادة وهيئات من خلالها يكون القرار الأمثل" .
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