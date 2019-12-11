بن بريك : الإنتقالي لا ينطلق لتنفيذ رغبات ناشط هنا أو محلل هناك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، أن المجلس لا ينطلق لتنفيذ رغبات ناشط هنا ومحلل هناك .



وجاء ذلك في تغريدة له، يبدو أنها موجهة إلى من يعارضون تحركات الإنتقالي وينتقدونها .

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وذكر الإنتقالي في تغريدته، "على الانتقالي أن يفعل كذا وكذا ... ويفرض كذا وكذا ... ويسيطر على كذا وكذا ... مالم يفعل فإنه العبث والتفريط بدماء الشهداء" .

وأضاف "أوردها سعدٌ وسعد مشتمل ما هكذا ياسعدُ توردُ الإبل" .. مؤكداً أن الانتقالي لاينطلق لتنفيذ رغبات ناشط هنا ومحلل هناك" .

وتابع "الانتقالي له قيادة وهيئات من خلالها يكون القرار الأمثل" .