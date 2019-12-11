شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصطفى نعمان : الحكومة تحولت إلى آلة لقرارات التعيين والبيانات السمجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 عدن - الخليج 365 قال الدبلوماسي اليمني، مصطفى أحمد نعمان، أن الحكومة الشرعية تحولت الى آلة لقرارات تعيين وبيانات سمجة ووعاء لحصد الغنائم وتوظيف الاقارب والأصدقاء .

Advertisements وأضاف في تغريدة له بتويتر، "داخليا هي غائبة عن المشهد ولا تؤثر فيه وتنازلت صاغرة عن سلطاتها في كل منطقة .. مؤكداً أن الحكومة اقليميا صارت عبئا ثقيلا يتمنى من تورط به ان يتخلص منه . وتابع "دوليا لم تعد الا طرفا مثل بقية حملة السلاح" .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى نعمان : الحكومة تحولت إلى آلة لقرارات التعيين والبيانات السمجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.