منظمة الهجرة الدولية: نزوح نحو 390 ألف يمني منذ بداية العام الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت منظمة الهجرة الدولية اليوم الأربعاء، نزوح أكثر من 390 ألف يمني منذ بداية العام الجاري بسبب الحرب.



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وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تغريدة على حسابها في تويتر، أنه "منذ بداية هذا العام وحتى الآن، نزح ما يقارب 393 ألف يمني بسبب الصراع في الغالب".

وتابعت المنظمة أنها "تعمل بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في كتلة المأوى لمساعدة مئات الآلاف من النازحين اليمنيين على بناء ملاجئٍ خاصة بهم وإقامة منازل مؤقتة لعائلاتهم".

وبحسب تقارير شبه رسمية بلغ عدد النازحين بسبب الحرب في مختلف المناطق اليمنية نحو 3 مليون نازح