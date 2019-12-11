مليشيا الحوثي تتقدم في المخدرة بمأرب للسيطرة النارية على الخط العام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ مأرب سيطرت مليشيات الحوثي، مساء الثلاثاء، على مواقع جديدة في جبهة المخدرة محافظة مأرب، شرقي اليمن، بعد مواجهات ضارية مع قوات الجيش الوطني.

Advertisements وأكدت مصادر عسكرية أن مليشيا الحوثي تقدمت شرقي جبهة المخدرة بمحاذاة جبل هيلان المطل على مدينة مأرب وسيطرت على مواقع مطلة على طريق مأرب صنعاء. وبينت المصادر أن الطريق الأسفلتي الرابط بين صنعاء ومأرب قد يصبح تحت مرمى نيران مليشيات الحوثي. وتحاول المليشيا للأسبوع الثالث على التوالي التقدم في جبهة المخدرة للسيطرة النارية على الخط الرابط لصنعاء بمأرب

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