شكرا لمتابعة خبر عن مقتل قيادات حوثية في صعدة وتعز خلال مواجهات مع الجيش وبقصف جوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رئيس وزراء اليمن يبحث تداعيات الحرب مع رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حسناء يمنية في غاية الجمال تعير زوجها بأنه ضعيف جنسيا وغير قادر على المعاشرة الزوجية وتهدد بفضحه ..شاهد كيف كان رده الصاعق عليها وماذا فعل بها وفد دولي في مهمة خاصة للبنك المركزي بمحافظة الحديدة كيف كانت ردود اليمنيين عقب تكريم الحكومة الشرعية للقيادي في الانتقالي شلال شائع

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