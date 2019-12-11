شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق من هو العريس؟!... عروس يمنية تتطلق ... بعد ايّام فقط من ليلة الدخلة ... بسبب الجنس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق من هو العريس؟!... عروس يمنية تتطلق ... بعد ايّام فقط من ليلة الدخلة ... بسبب الجنس

في أغرب ظاهرة في المجتمع اليمني المحافظ، أقدمت فتاة يمنية “ثلاثينة” على خلع زوجها “الأربعيني” الذي يعمل مشرفاً مع جماعة الحوثي في إحدى مناطق العاصمة صنعاء، بعد أيام من زواجهما.

وقالت الزوجة،- التي فضلت عدم ذكر اسمها-، إنها كانت ترغب في الزواج من شاب بنفس عمرها، وأن أسرتها أجبرتها على الزواج من مشرف حوثي بلغ الأربعين عاماً، و قد ماتت رغبة الحياة في داخله.

وأضافت: منذ أن تزوجته لم أشعر برغبته تجاهي ولم تتحرك مشاعره نحوي، لدرجة انه جعلني افقد إحساسي بإنوثتي. جديد اب برس : هذا ما سيحدث ... للذين يقومون بتجديد جوزاتهم المنتهية ... تحذير شديد اللهجة Advertisements وأشارت إلى أن زوجها كان كثير الغياب من البيت، وأنها كانت تجلس بمفردها لأيام دون أن تجد زوجها بجوارها الذي أصبح وجوده مثل عدمه.

وأوضحت أن زوجها حين سمع شكواها لأسرتها بأنها لا تحصل على معاشرة كافية من زوجها طلقها على الفور خشية من الفضيحة بين الناس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق من هو العريس؟!... عروس يمنية تتطلق ... بعد ايّام فقط من ليلة الدخلة ... بسبب الجنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.