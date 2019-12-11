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صنعاء - ياسمين الخيامي - فتوى رسمية من اعلى مرجعية اسلامية تصعق مليار مسلم .. النقاب الذي ترتديه المرأة المسلمة تشريع يهودي ولا يمت للاسلام بصلة ( صورة + آية قرآنية )

2019/12/11 الساعة 08:58 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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