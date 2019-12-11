قبيلة يمنية توجه تحذير شديد اللهجة للميليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وجهت قبيلة يمنية تحذيراً شديد اللهجة إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية، على خلفية إعتداءات طالت أفرادها .

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وذكرت مصادر قبلية في محافظة ذمار لـ«عكاظ» أن هناك توتراً بين قبائل الحدا ومليشيا الحوثي عقب قيام الأخيرة باختطاف شخصين من أبناء القبيلة الأسبوع الماضي، ولا يزال مصيرهما مجهولا.

وأفادت المصادر أن القبيلة هددت في خطاب وجهته إلى المليشيا بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الممارسات الإجرامية والاعتقالات وتلفيق التهم، معتبرة أن تلك الممارسات تهدف إلى تحقيق إنجازات وهمية على حساب شخصيات وطنية ومحاولة لبث الرعب والخوف في قلوب المجتمع لكنها لن تخيفهم.