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مقتل قيادات حوثية في صعدة وتعز خلال مواجهات مع الجيش وبقصف جوي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

مقتل قيادات حوثية في صعدة وتعز خلال مواجهات مع الجيش وبقصف جوي

متابعات_الخليج 365

أكدت مصادر ميدانية اليوم الأربعاء مقتل قياديين من ميليشيات الحوثي ومرافقيهم جراء قصف جوي ومدفعي في محافظتي صعدة وتعز.

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وذكرت المصادر أن قائد كتيبة التدخل السريع القيادي الحوثي جعفر عبد الله هبره وعددا من مرافقيه، لقوا مصرعهم في قصف لمقاتلات التحالف العربي في جبهة كتاف بمحافظة صعدة، كما قتل القيادي محمد القعود و4 من مرافقيه إثر قصف مدفعي للجيش اليمني استهدف آلية تابعة لميليشيات الحوثي في منطقة البحابح باتجاه الربيعي.

 

وأشارت إلى أن مواجهات عنيفة دارت بين قوات المقاومة وميليشيات الحوثي في منطقة حرز بمديرية حيفان جنوب شرقي تعز، عقب التصدي لهجوم شنته الميليشيات بهدف السيطرة على بعض المواقع في قطاع "الهجمة" و"العذير"

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