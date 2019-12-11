عدن .. استقبال حافل لطالبة فازت في مسابقة دولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

حظيت الطالبة نور فكري حسن محمد من مدارس الراشد الأهلية باستقبال حافل في مطار عدن الدولي .



وجاء الإستقبال الحافل على خلفية النجاح الرائع الذي حققته للعاصمة الموقتة عدن لحصولها على المركز الثالث في الدورة الأولى للأولمبياد الإلكسو لتقدير الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي التي عقدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة والتي أقيمت تحت رعاية وزارة التعليم والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية بمدينة ٦ أكتوبر جمهورية مصر العربية للفترة من 3 -- 6 ديسمبر 2019.

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ومثلت بلادنا الطالبة نور فكري حسن محمد والتي تدرس بالصف التاسع في رياض ومدارس الراشد الأهلية بمحافظة عدن مع الطالبة منار وضاح من مدرسة نوري بعدن والطالب ابراهيم جمال من مدرسة جيشان محافظة شبوة تم أختيارهم في التصفيات الوطنية الأولمبياد الإلكسو التي أقيمت بعدن في الفترة من 23-- 24 أكتوبر 2019 م تحث أشراف لجنة وأساتذة بالجامعة ومثلوا بلادنا من ضمن 12 دولة عربية ومن ضمنها الدولة المستضيفة جمهورية مصر العربية.

وشاركت كل دولة بثلاثة طلاب قدموا فيها بحوث علمية واستطاعت الطالبة نور فكري حسن محمد أحراز درع المركز الثالث بالعرض المتميز وكذلك حصولها على درع المجموعة الفائزة الثالثة بالدورة الأولى لعام 2019 م بمدينة ٦ أكتوبر جمهورية مصر العربية كما تم منحها شهادة مشاركة وحصولها على الميدالية البرونزية.

وعبرت الطالبة نور فكري وأسرتها عن سعادتهما بهذا الإنجاز الذي حققته وشكرت هي وأسرتها كل من ساهم ودعم هذة المسابقة كما تقدمت بالشكر الجزيل للأب الفاضل الأستاذ محمد الراشد العقوري رئيس مجلس إدارة رياض ومدارس الراشد الأهلية بعدن والدكتورة كريمة مرشد حسن المدير العام لرياض ومدارس الراشد الأهلية .