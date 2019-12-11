شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يقدم 4 سيارات إسعاف لمحافظة صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تسلمت السلطة المحلية لمحافظة صعدة أربع سيارات إسعاف مقدمة لأبناء المحافظة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن عبر منفذ خباش البقع الحدودي.

Advertisements وخلال عملية التسليم أعرب محافظ محافظة صعدة اللواء هادي طرشان الوائلي عن شكره وتقديره لما يقدمه مركز الملك سلمان من جهود كبيرة لأبناء الشعب اليمني عموماً، وعلى وجه الخصوص أبناء محافظة صعدة. وذكر المحافظ الوائلي أن هذه اللفتة الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان لأبناء المحافظة ليست بغريبة على المملكة شعبا وقيادة وحكومة

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