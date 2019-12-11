مصرع قيادي حوثي وعدد من مرافقيه يقصف للجيش غربي تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ تعز قتل قيادي ميداني في مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مع عدد من مرافقيه، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بنيران قوات الجيش الوطني، غربي محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.

Advertisements وأكدت مصادر عسكرية أن مدفعية الجيش في اللواء 17 مشاة، استهدفت عربة تابعة للمليشيا الحوثية، في محيط قرية “البحابح”، بمنطقة الربيعي. ووفق المصادر، فقد أسفر الاستهداف عن مصرع القيادي الميداني في المليشيا الحوثية المدعو محمد القعود، مع أربعة من مرافقيه، وإصابة اثنين آخرين

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