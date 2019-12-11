شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في تغريدة صادمة ...ابوبكر القربي يفاجئ الجميع ويكشف عن موقفة المفاجئ من الدعوة الوطنية لتوحيد الصف الجمهوري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصد موقع "الخليج 365" تغريدة للدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية الأسبق الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، يغمز فيها ويلمز بقية القوى الوطنية غير المؤتمر.. وهو ماعده مراقبون رداً على دعوة التسامح وتوحيد الصف الوطني الجمهوري الذي يدعو له قطاع عريض في حزبي المؤتمر والإصلاح ونخبة المجتمع المدني، التي ترى في اتحاد هذين الحزبين الحل الأمثل لاستعادة الجمهورية من براثن مليشيا الكهنوت الحوثية. فيما يلي نص التغريدة: جديد "الخليج 365" Advertisements - يكفينا في المؤتمر عجز خصوم الزعيم عن مضاهاة قيادته وإنجازاته و تسامحه و سجل بطولة استشهاده مع رفيقه الأمين و تجذر روح الإصرار في ضمير كل مؤتمري بعد استشهادهما ليستمر المؤتمريون في حمل راية الجمهورية و الوحدة و البناء ونبذ العنف و خطاب الكراهية حتى نبني يمن الحرية والمساواة للجميع.

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