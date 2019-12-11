شكرا لقرائتكم خبر عن هاجمت المخلافي وقيادات في حرب الاصلاح...قيادية في الاصلاح تشن هجوما غير مسبوق على قيادات المقاومة وتتهمهم بتمزيق تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت القيادية في حزب تجمع الإصلاح، ألفت الدبعي ، هجوماً على القيادي في الحزب حمود سعيد المخلافي ، واصفاً تحشيده مقاتلين في يفرس بـ”المهزلة”.

وقالت الدبعي إن معسكر يفرس للعائدين من جبهة الحدود السعودية، والتابع للشيخ حمود المخلافي المقيم في تركيا، ليس أكثر من مجرد تحشيد عسكري ورسائل سياسية في الوقت الضائع.

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وأضافت أنه كان يفترض إيجاد حل للعائدين ضمن إطار المؤسسة العسكرية؛ لا أن تُفتح لهم معسكرات جديدة تكون السبب في تشتيت مكونات تعز وملشنتها.

واتهمت الدبعي قائد محور تعز اللواء خالد فاضل، بالعمل خارج إطار الأعراف العسكرية والإدارية، من خلال موافقته على إنشاء تشكيلات في يفرس خارج إطار الجيش.

داعيةً اللواء فاضل إلى الالتزام بالعمل وفق الأعراف والقيم المهنية للمؤسسة العسكرية.