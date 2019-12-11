شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الجنس وبعد "ايّام فقط " من ليلة الدخلة...عروس يمنية تتطلق ....لن تصدق من هو العريس؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أغرب ظاهرة في المجتمع اليمني المحافظ، أقدمت فتاة يمنية “ثلاثينة” على خلع زوجها “الأربعيني” الذي يعمل مشرفاً مع جماعة الحوثي في إحدى مناطق العاصمة صنعاء، بعد أيام من زواجهما.

وقالت الزوجة،- التي فضلت عدم ذكر اسمها-، إنها كانت ترغب في الزواج من شاب بنفس عمرها، وأن أسرتها أجبرتها على الزواج من مشرف حوثي بلغ الأربعين عاماً، و قد ماتت رغبة الحياة في داخله.



وأضافت: منذ أن تزوجته لم أشعر برغبته تجاهي ولم تتحرك مشاعره نحوي، لدرجة انه جعلني افقد إحساسي بإنوثتي.

جديد "الخليج 365"

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وأشارت إلى أن زوجها كان كثير الغياب من البيت، وأنها كانت تجلس بمفردها لأيام دون أن تجد زوجها بجوارها الذي أصبح وجوده مثل عدمه.



وأوضحت أن زوجها حين سمع شكواها لأسرتها بأنها لا تحصل على معاشرة كافية من زوجها طلقها على الفور خشية من الفضيحة بين الناس.