شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الواعظ السعودي الذي رمى فتاة بالحذاء في الشارع وشتمها يا "زانية" ...لن تصدق ماحدث له قبل قليل "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحالت الجهات السعودية المعنية في مدينة ينبع، اليوم الثلاثاء، ملقي الحذاء على مجموعة من السيدات قرب مركز للتسوق إلى النيابة العامة تمهيدا لمحاكمته.

ووصف المحامي إبراهيم الأبادي في تصريحات لصحيفة عكاظ السعودية تصرف المتهم بالاعتداء الصريح والواضح، ما يوقعه تحت طائلة الحقين العام والخاص، كونه اعتدى لفظيا وحاول الإيذاء بإلقاء حذائه على السيدات، كما ظهر في المقطع المرئي المتداول.

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وأشار الأبادي إلى أن المناصحة لا تعتبر جريمة إذا لم تخرج عن الآداب العامة، فهناك جهات رسمية مسؤولة عن حماية الآداب العامة، ويعاقب المخالف المتجاوز دون تحديد الجنس.

وكان على المتهم الذي ظهر في المقطع إبلاغ الجهة المعنية حال حدوث مخالفة، لا أن يتدخل مباشرة ليأخذ القانون بيده.

وتداولت منصات إلكترونية أمس فيديو لرجل قالت إنه واعظ تلفظ على مجموعة من السيدات يجلسن قرب أحد المراكز التجارية، وانتهى الأمر به برميهن بحذائه، والتلفظ عليهن بألفاظ جارحة أمام أحد حراس المركز، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بالحادث.

المصدر: عكاظ السعودية