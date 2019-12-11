شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة ...الكشف عن علاقة عاطفية جمعت إيفانكا ترامب بأشهر جاسوس بريطاني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسدلت وزارة العدل الأمريكية، أمس الاثنين، الستار عن تفاصيل علاقة عاطفية جمعت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بكريستوفر ستيل، أحد أشهر ضباط جهاز الاستخبارات العامة البريطاني.

وكان ستيل كانت تجمعه روابط قوية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إف.بي.آي، خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

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وقال المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية، مايكل هورتز الذي كشف عن التقرير إنه «يميل» تجاه عائلة ترامب وليس متحيزًا ضدها وذلك بسبب علاقته مع إيفانكا، والتي لم يذكرها تقرير وزارة العدل بالاسم.

وأشار التقرير إلى أن ستيل أهدى إيفانكا هدية فاخرة عبارة عن معطف من إسكتلندا، وأنهما التقيا بعضهما لأول مرة في مأدبة عشاء في عام 2007 عندما كان يدير مكتب روسيا التابع لوكالة الاستخبارات البريطانية، وأن الاثنين ظلا على اتصال لبعض الوقت بعد ذلك.

وظل ستيل وإيفانكا على اتصال بعد لقائهما الأول، وتبادلا رسائل البريد الإلكتروني، وناقشا أعمالا أخرى بعد أن غادر وكالة التجسس البريطانية، وانتقل إلى وكالة استخبارات تجارية خاصة.