شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق المواصفات الخيالية..."بالفيديو" 900 ألف ريال سعر «بيجامة» تبيعها مشهورة سناب شات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مشهورة سناب شات، العنود، عن فيديو لبيجامة لافتة إلى أن سعرها 900 ألف ريال؛ حيث قالت أنه تم تصنيعها من أرقى الأقمشة -بحسب وصفها- وكذلك مع أصداف مرصعة بالذهب.
وأشارت إلى أن البيجامة التي عليها زراير مطلية بالذهب يبلغ سعرها وقالت 900 ألف ريال؛ ليقول البعض أنه وجد نفس البيجامة يتم بيعها من خلال المتاجر الإلكترونية بسعر 209 ريال
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