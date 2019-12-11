شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة من العيار الثقيل ...تسريب مقطع فيديو لنوال الزغبي من داخل غرف احد الفنادق في الرياض "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت النجمة اللبنانية نوال الزغبي لموقف محرج خلال فعاليات "موسم الرياض" ‏بالسعودية. جديد "الخليج 365" Advertisements لمشاهدة الفيديو اضغط هنا ونشرت الفنانة اللبنانية عبر حسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو أثناء سيرها داخل أحد ‏الفنادق بالمملكة، وخلال حديثها مع إحدى العوائل انطلق طفل لاحتضانها، لكن في تلك اللحظة فقدت نوال توازنها لتسقط أرضا بعد استناد الطفل عليها. وعلقت النجمة اللبنانية، على الفيديو قائلة: "لقطة عفوية مع عمر". المصدر: إنستغرام

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