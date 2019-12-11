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صنعاء - ياسمين الخيامي - ثمنه ارخص من القهوة والشاي..تناول هذا المشروب على الريق بدلا عن القهوة او الشاي لأنه ينقي جسمك من السموم ويعدل نسبة السكر في الدم ويشفي امراض المعدة والكلى

2019/12/11 الساعة 06:04 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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