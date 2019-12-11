عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة..قصف حوثي مكثف على الأحياء السكنية بالتحيتا

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أمس الثلاثاء، الأحياء السكنية ومزارع المواطنين بمديرية التحيتا بالحديدة.



وأفادت مصادر محلية، قيام مليشيات الحوثي بإطلاق النار بشكل مكثف على الأطراف الشمالية لمديرية التحيتا مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقناصة .

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وأضافت المصادر، أن المليشيات الحوثية قامت باستهداف الأحياء السكنية ومزارع المواطنين شمال التحيتا بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 ، وبالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة بشكل مكثف وعنيف .

وأوضحت المصادر أن الاستهداف الحوثي خلف أضراراً بالغة بعدد من المنازل المأهولة بالسكان ، كما تضررت مزارع المواطنين جراء الاستهداف الذي قامت به المليشيا .

وأبدى أهالي التحيتا تخوفهم من الانتهاكات الحوثية المتمثلة بعمليات القصف والاستهداف وعمليات القنص المباشر التي تقوم به عناصر المليشيا والتي أوقعت عشرات القتلى والجرحى من سكان التحيتا معظمهم من النساء والأطفال.