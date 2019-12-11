الزُبيدي يشدد بضرورة عدم التساهل مع مثيري الفوضى في العاصمة عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الزبيدي يشدد بضرورة عدم التساهل مع مثيري الفوضى في العاصمة عدن

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

شدد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أمس الثلاثاء، بضرورة عدم التساهل مع أي محاولات لإثارة الفوضى في العاصمة عدن.



وأكد الزُبيدي، خلال لقائه بقائد قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن وضاح عمر عبدالعزيز، عدم التهاون من المحاولات التي تفتعلها الجهات الفاقدة لمصلحتها، لبث الرعب لدى المواطنين، وعكس صورة بأن مدينة عدن ليست آمنة، بهدف عرقلة اتفاق الرياض.

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وخلال اللقاء ، أعلن رئيس المجلس الانتقالي، عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن لحفظ أمن واستقرار المدينة.

كما أشاد الزُبيدي بالجهود التي تبذلها قوات الحزام الأمني لتعقب المطلوبين أمنياً وضبط الخارجين عن النظام والقانون في العاصمة، مبدياً ارتياحه لما لمسه من نتائج إيجابية سريعة للخطة الأمنية التي جرى تطبيقها بدعم من قوات التحالف.

من جانبه، ثمن قائد قوات الحزام الأمني، دعم الرئيس الزُبيدي، لقوات الحزام الأمني للقيام بدورها في حفظ أمن واستقرار المدينة، مؤكداً أن قوات الحزام الأمني ماضية في تنفيذ الخطة الأمنية التي بدأتها، حتى تحقق أهدافها كاملة.