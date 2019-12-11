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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التعاون الخليجي يؤكد استمرار دعمه للمشاريع التنموية في اليمن الأربعاء 11 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الثلاثاء، الاستمرار في دعم المشاريع التنموية في اليمن والتي تجاوزت قيمتها 13 مليار دولار.

كما أشاد المجلس في ختام دورته الـ40، بجهود البرنامج السعودي لنزع الألغام (مسام) والذي استطاع إزالة أكثر من 100 ألف لغم منذ بدء المشروع، وبإطلاق المرحلة الثانية من المشروع بتكلفة 30 مليون دولار.

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