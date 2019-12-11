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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصحة العالمية: اليمن خالية من شلل الأطفال منذ 2006 الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الخليج 365 قالت منظمة الصحة العالمية، إن اليمن خالية من شلل الأطفال منذ العام 2006، موضحة أن المنظمة عملت على تطعيم الأطفال في اليمن بشكل منتظم منذ عام 1996.

وأضافت المنظمة في بيان لها ، أنها لم توفر اللقاحات ومع ذلك، فإنها تضمن أن تكون اللقاحات المستخدمة خلال جميع حملات التطعيم مٌرخصة وآمنة وفعالة."

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