كيف كانت ردود اليمنيين عقب تكريم الحكومة الشرعية للقيادي في الانتقالي شلال شائع

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عدن - ياسمين التهامي - حسناء يمنية في غاية الجمال تعير زوجها بأنه ضعيف جنسيا وغير قادر على المعاشرة الزوجية وتهدد بفضحه ..شاهد كيف كان رده الصاعق عليها وماذا فعل بها وفد دولي في مهمة خاصة للبنك المركزي بمحافظة الحديدة توجيه عاجل من عيدروس الزُبيدي لقوات الحزام في عدن وأبين (صور وتفاصيل) بالاسم والصورة : تعرف على القيادية التي استقالت من المجلس الانتقالي وأسباب الاستقالة (شاهد)

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